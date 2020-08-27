رئيس مدينة ابشواى إزالة 6 حالآت تعد على أملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية بالفيوم

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قال الاستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم، انه فى ضوء توجيهات الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بشأن التصدي لأي تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بإجمالي 2055 متر وهي إزالة حالة تعدي بالزراعة على ارض أملاك دولة على مساحة 6 قيراط و11 سهم بناحية أبو جنشو، وإزالة عدد 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 750 متر، كما تم إزالة حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني عبارة عن عدد 6 محلات على مساحة 175 متر بدون ترخيص

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية طبقا للقانون

وكذلك تم مصادرة البلوك المستخدم في المباني المخالفة



حيث قام رئيس المركز بمتابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعة ملف التصالح والتسهيل على المواطنين في ضوء القانون، المرور على المصالح الحكومية ومكاتب التموين والمخابز ومكاتب البريد والجمعيات الزراعية بدائرة المركز والقري التابعة للوقوف على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.



ثم قام بمتابعة أعمال منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري خلال الفترة الصباحية ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني للقمامة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

