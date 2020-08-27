"بدأ بالتحرش اللفظي ثم الجسدي".. القصة الكاملة لـ "مذبحة كفرالدوار" بالبحيرة

Advertisements

باشرت النيابة العامة بقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسام السقا، مدير النيابة العامة بإشراف المستشار عماد الجندي المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق مع المتهم "علي ي.أ" المتهم بقتل ابنة عمه وطفليها التوأم بمنشية النصر بكفرالدوار.



وأدلي المتهم باعترافاته أمام النيابة العامة، قائلًا أنه يعمل سائق تروسيكل وكان يقوم بمهمة نقل بعض الأثاث إلى منزل المجني عليهم الذين انتقلوا إليه منذ أيام، متابعًا أن بداية الواقعة كانت بالتحرش اللفظي بالأم وبعد الانتهاء من إدخال جميع الأثاث للمنزل حاول التحرش بها جسديًا ولكنها رفضت وصرخت مستغيثة بالجيران، فأسرع علي المطبخ أحضر سكينًا وذبحها خوفًا من فضحه، وأنه فور رؤيته لأطفالها التوأم قرر التخلص منهم حتى لا ينكشف أمره، ثم فر هاربًا حتى لا يتم القبض عليه.



وترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور علي جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل والتحري عن ملابسات الواقعة، وفرض كردونا أمنيا حول المنزل.



وتبين من الفحص المبدئي، وقوع الحادث خلف نقطة إسعاف كفر الدوار، أسفر عن وفاه 3 أشخاص، وهم كلا من "ياسمين على محمد احمد" ٢٣ عاما، "على إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات، "محمد إسلام محمد فتحي" ٣ سنوات.



وانتاب الأهالي حالة من الصراخ والانهيار عقب العثور علي جثث ضحايا جريمة ذبح ربة منزل ونجليها، داخل منزلهم في ظروف غامضة، وتجمع أقارب الضحايا أمام منزلهم حتى انتهى فريق النيابة العامة من معاينة الجثث ومسرح الجريمة، وتم نقل جثث الضحايا عبر سيارات الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.



وقال شهود عيان بالمنطقة أنهم عرفوا بالحادث فور سماع صراخ وعويل من منزل الضحايا، من شقيق المجني عليها وأولادها، مشيرين أنه فور دخلوهم المنزل وجودوا طفلين ووالدتهما مذبوحين، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، مؤكدين أن الضحايا هم سكان جدد بالمنطقة وأتوا منذ أيام قليلة وغير معروفين.



حيث تم العثور على طفلة رضيعة ناجية من حادث "مذبحة كفرالدوار"، حيث تم العثور عليها أسفل السرير بالمنزل موقع الحادث والتي راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، وتبين وجود الطفلة بحالة صحية جيدة.



وباشر مدير نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، التحقيق في الواقعة وقام بمناظرة الجثامين وأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة، وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثث عقب ذلك، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري حول الزوج وعلاقته بالمجني عليها، كما أمر مدير النيابة، بضبط وإحضار الزوج وأخذ عينات DNA للطفلين المجني عليهما والزوج.



وأنتهي فريق الطب الشرعي بمستشفي دمنهور العام من تشريح جثامين الضحايا، وأثبت التقرير وجود طعنات غائرة بالرقبة أدت إلى الوفاة، وتم إنهاء تصاريح دفن الجثث بعد استئذان النيابة العامة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز جريمة "مذبحة كفرالدوار" والتي راح ضحيتها 3 من أسرة واحدة، بعد العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم بمنشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وتبين من خلال الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" والذي يعمل سائقا، وكان يقوم بمساعدتها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فتعدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا يفضح أمره، وقرر المحامى العام لنيابات شمال دمنهور حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بكفر الدوار.