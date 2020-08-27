غدا.. روتانا تطرح أغنية "اختراع" لتامر حسني والعسيلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد شركة "روتانا" لطرح فيديو كليب لأغنية"اختراع"، للفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي، وذلك غدا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، حيث نشرت الشركة منذ قليل البوستر الرسمي للأغنية.


الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.


في سياق أخر تصدر الفنان تامر حسني، مؤخرًا موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"لينا حياة بعدين" جاء ذلك عقب ساعات قليلة من طرح الأغنية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية تقترب من المليون السادس.

لأغنية هي تتر مسلسل"مدرسة الحب3"

وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هيثم راضي، وتم تسجيلها داخل ستديو
TH PRODUCTION.

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