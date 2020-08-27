"القومي للمرأة بالاسكندرية": مشاركة ٩ شباب متطوعين بحملة "لأني رجل"

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عقدت الدكتورة "ماجدة الشاذلي" مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس 27 اغسطس، الإجتماع التحضيري لحملة "لأني رجل"، وذلك بمقر الفرع بمشاركة 9 من الشباب المتطوع وحضور منسقي الحملة من الفرع.



وخلال الإجتماع أوضحت مقررة الفرع نبذه مختصرة عن حملة "لأني رجل" ورسائلها والحملات التي قام بها الفرع خلال 2017 و2018 و2019، وحملة دوري كرة القدم الخماسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشباب والرياضه خلال شهر فبراير 2020.



وأكدت "الشاذلي" على أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة، إيمانًا بأن كلا الطرفين شريكان في المجتمع، فضلًا عن أن إشراك الرجال في القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.



واشارت إلى رسائل الحملة والتي تتمثل في 10 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسه الرياضه ومعاملة الزميلات في العمل بإحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعايه الأطفال.



وقامت مقررة الفرع بفتح حوار مفتوح مع الشباب للمناقشات والإستفسارات فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية في الحملة.



وقام الشاب الذي حضر اجتماع المركزي من خلال منصه زووم بطرح ما تلقاه من معلومات على رسائل الحملة وأهدافها ومهارات التواصل مع الآخرين وسبل نشر الرسائل لجذب المستهدفين من الشباب والرجال والسيدات بمختلف الأعمار.



وفي الختام عرضت مقررة الفرع خطة عمل الحملة والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل لقاءات فردية وفاعليات لنشر الرسائل بأماكن التجمعات العامة.



وشددت مقررة الفرع على اهمية اخذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع التعرض للعدوى من فيروس "كوفيد 19" اثناء الزيارات وتم توزيع كمامات على الشباب لإستخدامها اثناء فاعليات الحملة.



وجاء ذلك إستعدادًا لإنطلاق حملة " لأني رجل " مشروع المساواة بين الجنسين المرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 29-30-31 اغسطس 2020.

