الأردن يعلن البدء في تجربة اللقاح الإماراتي ضد كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الخميس، البدء في تجربة "اللقاح الإماراتي" لفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة عمان.

ونقل موقع "رؤيا" الأردني، عن مدير عام مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، قوله إن تجربة إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد لمتطوعين هي عبارة عن دراسة علمية تشترك بها عدة دول منها الأردن وتقوم على إعطاء اللقاح لمتطوعين.

وأكد الدكتور محمود زريقات، أنه لا خطورة على المتطوع عند أخذ اللقاح، مضيفًا أن اللقاح تقوم عليه شركة عالمية متخصصة بهذا المجال.

وأوضح الدكتور محمود زريقات، أن إعطاء اللقاح في الأردن سيكون تحت موافقة الجهات الرسمية، مثل وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وضمن البروتوكول الطبي المعمول به ضد فيروس كورونا المستجد وداخل غرفة معقمة ومخصصة لذلك، كأي لقاح آخر.

وأشار إلى أن اللقاح أعطي لأكثر من 30 ألف متطوع في عدة دول منها الصين والإمارات والبحرين، مشيرًا إلى أن المتطوع لتجربة اللقاح يمر بمراحل منها الفحص السريري وبعدها يجري إعطاؤه اللقاح على مرحلتين.

وتابع الدكتور محمود زريقات: "تقديم لقاح الفيروس هو ضمن نشاط علمي أردني إماراتي، سيتم إعطاؤه لنحو 150 شخصًا تطوعوا لذلك. التطوع كان اختياريًا وغير ملزم ووصل عدد طلبات التطوع إلى أكثر من 200 شخص".

وكشف الدكتور محمود زريقات، أنه من المتوقع أن يرافق أخذ اللقاح أعراض مثل الصداع والتحسس، مبينًا أنه سيجري متابعة المتطوع بعد أخذه للقاح.