إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد اليوم الخميس، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمستشار ابو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقهم جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والمستشارين حضور حفل افتتاح المبني الجديد لهيئة قضايا الدولة بعد التجديد.

جاء ذلك بحضور المستشار السيد ابوكيلة، نائب رئيس الهيئة، ورئيس فرع كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لأمن كفر، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة،

وحضر الافتتاح المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي سياق منفصل،فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية لتقديم الاستشارة
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ
إفتتاح مبنى هيئة "قضايا الدولة" بالحامول في كفر الشيخ

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