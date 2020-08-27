إحالة العاملين بـ 10 مراكز شباب للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل بالقليوبية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بـ 10 مراكز شباب بالمحافظة للتحقيق، لتغيبهم عن العمل في مواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك بناء على تقرير لجنة مكونة من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر السيد بالإدارة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة فئة الشباب.

وشملت المتابعة، مركزين شباب بإدارة بنها، هما "مركز شباب عزيز وبدوي ومركز شباب السادات" والتي وجدت تمارس نشاطها، كما تابعت اللجنة مراكز "السفاينة _ كفر عابد _ كفر منصور _ كوم الأطرون _ العبادلة _ بلتان _ زاوية بلتان _ الصفا _ إمياي _ العمار الكبرى" بإدارة طوخ، وتبين أن بعض المراكز مفتوحة ولا يوجد أحد من العاملين، وأيضا وجود قمامة حول الملعب وبعض الطلائع بالملعب.

 ووجهت اللجنة على رؤساء مجالس تلك المراكز، بمراعاة النظافة وفتح المراكز وغلقها وفقا لتعليمات الوزارة، مع مراعاة تشغيل الملاعب في الأوقات المحددة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحيته أصدر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة المقصرين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية غياب غيابهم عن العمل وفتح مراكز الشباب.

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