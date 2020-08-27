قتلى وجرحى بانفجار دراجة نارية في سوريا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:35 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بمقتل شخصين على الأقل وجرح نحو ستة آخرين في بلدة رأس العين في ريف الحسكة يسوريا، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة.

 

وشهدت المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل تدعمها تركيا، انفجار دراجة نارية كانت مركونة قرب محل تجاري عند دوار البريد الذي سبق أن شهد انفجارا مماثلا في وقت سابق.

 

 وفي وقت سابق، تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بريف دمشق، في انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء سوريا.

 

وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة  الأنباء السورية (سانا): "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

 

وكشف غانم، أن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا، بحسب الوكالة الرسمية.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء السورية، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في خط الغاز "بشكل نهائي"، بعد تعرضه لما وصفته "اعتداء إرهابيا" فجر الاثنين.

 

وكان وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، قال إنه تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتزويد المنشآت الحيوية به، وعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي.

 

 

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