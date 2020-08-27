وكيل أوقاف البحيرة: التعامل الفوري مع أي مخالفات لتعليمات أداء صلاة الجمعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد الدكتور محمد العريني وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة على الاستعداد التام لفتح المساجد لإقامة صلاة الجمعة، مشيرا انه تم الانتهاء من تعقيم المساجد ورشها بالكامل من الداخل والخارج، مع مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة.

جاء هذا خلال اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، مع مديرى الادارات الفرعية ومدير الدعوة، وذلك بمقر المديرية بمدينة دمنهور، وشدد وكيل الوزارة على الاستمرار في فتح المساجد بالضوابط التي حددتها وزارة الاوقاف والاستعداد التام لصلاة الجمعة القادمة مع عدم فتح دورات المياة أو المواضئ وغلقها نهائيآ وعدم فتح دور المناسبات نهائيآ وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

كما أكد "العريني" علي عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيآ أو فتح الأبواب المؤدية إليها مع الاهتمام بمتابعة التعقيم والتطهير المستمر مع متابعة غرف العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بكل إدارة، وكذا تطبيق التعليمات ورصد اى مخالفة من اى مسجد والتعامل معها على الفور.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، على عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة، وفي المساجد المحددة لكل منهم، والتي حددتها المديرية لصلاة الجمعة في ظل الظروف الحالية، مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة حاليا وهو عشر دقائق فقط، والالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة للجمعة القادمة بعنوان "الأمل حياة".

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر
الصحة: تسجيل 206 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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