سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-8-2020

شهد سعر الريال السعودى انخفاضا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 27-8-2020، مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وانخفض سعره فى البنك التجارى الدولى cib لـ 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع مقابل 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، وسجل فى بنك المركزى المصرى 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.22 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.13 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.









سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.12 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.19 جنيه للشراء

4.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.13 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.13 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.13 جنيه للشراء

4.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى

4.10 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

4.12 جنيه للشراء.

4.25 جنيه للبيع.