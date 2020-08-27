السيطرة على حريق شب بمطلع الطريق الدائري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق مخلفات بمطلع الطريق الدائري، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بمنطقة المعتمدية المتاخمة للطريق الدائري.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران، وكشف الفحص المبدئي إلى نشوب الحريق بكمية مخلفات بمطلع الطريق الدائري.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتم السيطرة على الحريق وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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حريق الفجر الدائري

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