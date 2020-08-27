عاجل.. إصابة بوجبا بفيروس كورونا









أصيب نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، بول بوجبا، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









وخضع بوجبا للمسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية، وأثبت إيجابية العينة، وذلك قبل استدعاءه إلى المنتخب الفرنسي.









واستبعد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بول بوجبا، من قائمة التي ستشارك في المعسكر المغلق خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد التأكد من إصابته.





واستبدل ديشامب بدلًا من بوجبا لاعب وسط رين، إدواردو كامافينجا للمرة الأولي في تاريخه، لتكون فرصته في إثبات مهاراته الفنية وقدراته.





والجدير بالذكر أن سيواجه منتخب فرنسا في هذا التجمع الدولي منتخبي السويد وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبي يوم 5 و8 سبتمبر المقبل.



