وكيل اوقاف المنيا يتفقد الأدارات الفرعية والمساجد استعداداً لصلاة الجمعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقترحى
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قام اليوم الأربعاء الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا بجولة مرورية تفقدية ببعض الإدارات الفرعية بالمحافظة وتفقد الاستعدادات بالمساجد ومتابعة حملات التطهير والتعقيم للمساجد استعدادا لاستقبال أول صلاة جمعه بعد التعليق بسبب كورونا مناشدا المواطنين الالتزام بالتعلبمات حتى تنكشف الغمه

وقال وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية تستعد لاستقبال صلاة الجمعة بعد أن أنعم الله على مصر بتقليل الاعداد فى جائحة كورونا، لفت أن صلاة الجمعة سوف تعود فى 2500 مسجد بجميع مراكز المحافظة.
واضاف أن صلاة الجمعة سوف تعود فى المساجد بوضعها الحالى، المفروش منها سوف يبقى كما هو بينما الغير مفروش بالسجاد سوف يظل أيضا على حالته.
وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للمساجد، وكذلك استخدام السجادة الخاصة بكل شخص منعا لانتشار فيروس كورونا
وكيل اوقاف المنيا يتفقد الأدارات الفرعية والمساجد استعداداً لصلاة الجمعة
وكيل اوقاف المنيا يتفقد الأدارات الفرعية والمساجد استعداداً لصلاة الجمعة
وكيل اوقاف المنيا يتفقد الأدارات الفرعية والمساجد استعداداً لصلاة الجمعة
وكيل اوقاف المنيا يتفقد الأدارات الفرعية والمساجد استعداداً لصلاة الجمعة

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