تعرف على موعد ودية دمنهور وحرس الحدود

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
ماهر مدحت
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يلتقي الفريق الأول بنادي دمنهور، بنادي حرس الحدود في مباراة ودية تجمعهما، في الخامسة من مساء الجمعة. وذلك ضمن إطار استعدادات الفريق البحراوي لإستئناف دوري الدرجة الثانية.

حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة، في استاد المكس، ويسعي كمال فريد المدير الفني لنادي دمنهور لتجهيز كافة اللاعبين، استعدادًا لعودة دوري القسم الثاني

وخسر الفريق الأول لنادي دمنهور مؤخرًا في مباراة ودية جمعته مع نظيره نادي سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، وحقق تعادلًا أمام سبورتينج في أولي مبارايات الفريق الودية.

الجدير بالذكر أن يحتل نادي دمنهور صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية برصيد "33" نقطة بعدما خاض "17" مباراة.

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