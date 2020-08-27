هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق" من 13 حلقة على watch it

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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هدى المفتي بطلة مسلسل جديد يحمل اسم «تحقيق»، انطلق تصويره خلال الأيام الماضية، ويشارك فيه كلا من أحمد مالك وخالد أنور وهو من تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداثه في 13 حلقة، ومن المقرر عرضه على منصة watch it  الرقمية.

يذكر أن هدى المفتي تشارك مؤخراً في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، كما انتهت من تصوير فيلم "ديدو" مع الأبطال كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.


وفي الداراما التليفزيونية، شاركت هدة المفتي في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى عرض في شهر رمضان 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

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