الإمارات تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:50 م
الصحة الإماراتية
الصحة الإماراتية
وكالات
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سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 402 حالة شفاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

 

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس أكثر من 68 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، في أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، 11 مركزاً للفحص بتقنية DPI المعتمدة على أشعة الليزر(فحص كورونا السريع)، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وتتبع ثمانية مراكز للفحص لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وثلاثة مراكز لشركة «طموح» للرعاية الصحية، وتتوزع المراكز بواقع ثلاثة في أبوظبي (مدينة زايد الرياضية، والكورنيش، ومركز غنتوت)، ومركزين في العين (مركز الهيلي، وصالة أفراح الهيلي)، ومركزين في دبي (مركز المسح - ميناء راشد، ومركز المسح - الخوانيج) ومركز المسح في الفجيرة، ومركز المسح - دفن الخور في رأس الخيمة، ومركز نادي الشارقة للغولف، وقاعة الإمارات للضيافة في عجمان. وأتاحت «صحة» حجز مواعيد فحص «كورونا» بتقنية الليزر «DPI»، في مراكزها عبر تطبيق «SEHA» لدخول أبوظبي، مشيرة إلى أن المراكز التي توفر الفحص بهذه التقنية هي مراكز الفحص من المركبة، وفي حال أظهر الفحص ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR) سيتعين إجراؤها في المركز ودفع 320 درهماً، والالتزام بالحجر المنزلي لحين استلام النتيجة.

  

 

 

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