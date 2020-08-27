"القومية للتأمينات" تعلن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2020





موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2020 | أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2020، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1-9-2020.





ويمكن صرف المعاشات من منافذ الهيئة ومكاتب البريد بالإضافة إلى توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي، وسيتم تقسم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ.





وحددت الهيئة القومية للتأمينات شرائح صرف معاشات شهر سبتمبر 2020 كما يلي:





1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمبر.





أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.





أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.





أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحددة لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.



