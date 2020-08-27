الجمعة.. حفل 5 سنين بهججة!

تستعد فرقة "بهججة"، لإحياء حفل غنائى لجمهورها، مساء الجمعة الموافق 4 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك في قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، في تمام السابعة والنصف مساءً، ويأتي ذلك احتفالا بمرور 5 سنوات منذ تأسيس الفرقة.









في هذا الحفل، تقدم بهججة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، وسط أجواء مليئة بالبهجة والاحتفال بمرور خمس سنوات على أوّل حفل لها عام 2015 ، وبمسيرة البهجة والضحك التي استطاعت بهججة الحفاظ عليها طيلة هذه السنوات برغم صعوبات الحياة، وآخرها أزمة انتشار الوباء العالمي "كورونا" التي تسببت في توقف الحفلات وتعطل العمل الثقافي والفني في مصر منذ مارس الماضي.









تحتفل بهججة أيضًا ببداية عودة الحياة لما كانت، وإن كان احتفالاً حذرًا، يتضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية وأهمها التباعد الاجتماعي في مقاعد المسرح، التي ستكون نسبة إشغالها 25%.









يتضمن الحفل عدةً مفاجآت، منها مشاركة الفنان محمد فهيم الفرقة في أداء أحد الأغاني، وكان قد شارك بالفعل كضيف في أحد حفلات الفرقة منذ عامين.









يشارك الفرقة كذلك في الاحتفال بعيد ميلادها الخامس الفنان محمود الخطيب، مطرب فرقة هوس، الذي يغني أغنية من ريبرتوار الفرقة، كما تحل ضيفة على الحفل، الإعلامية والمطربة زهرة رامي، حيث تغني أغانٍ كانت قد قدمتها أيضًا من قبل مع بهججة.









"بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغان الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، وتسعى الفرقة التي أسسها الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي لإحياء وتطوير فن المونولوج الفكاهي، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات تتنوّع مواهبهن ما بين الغناء والتمثيل.









وقدمت الفرقة العديد من الحفلات الغنائية بالقاهرة والإسكندرية ومن أشهر أغانيها " ألفين تلاتة وستين"، "طنط دوسة"، "وأنا في طريقي للسعادة"، و"20 جنيه.