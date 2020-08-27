"عدى الكلام" لسعد المجرد تتجاوز 46 مليون عبر "يوتيوب"



وتعد أول أغنية لسعد لمجرد، باللهجة المصرية.



حققت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها حتى هذه اللحظة، حيث حقق الكليب نسب مشاهدة تتجاوز 46 مليون عبر"يوتيوب".وتصدرت الأغنية جميع تطبيقات الموسيقى واحتلت المركز الأول عبر مؤشر البحث"جوجل".جدير بالذكر أن أغنية"عدى الكلام" أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.