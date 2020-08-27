القومية تغنى من اعمال بليغ والموجى والاطرش على مسرح النافورة بالاوبرا

مجموعة متنوعة من الاعمال المميزة فى تاريخ الغناء العربى يقضى معها جمهور الاوبرا امسية تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وذلك فى الثامنة مساء الأحد ٣٠ أغسطس





منها من حبي فيك يا جاري ، كلمات لـ احسان المنذر، العيون السود – اسمرانى اللون – اه لو قابلتك من زمان – جانا الهوى لـ بليغ حمدى ، الحلوة لـ كمال الطويل ، مبيسالش عليا لـ حسين جنيد ، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى ، اديش كان فى ناس لـ زياد رحبانى ، حبيبي لولا السهر - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي، تمللى فى قلبى لـ محمد فوزى ، اسمع لما اقولك – مش كفاية لـ فريد الاطرش ومن الاعمال المعاصرة سلف ودين لـ امجد العطافى الذى يشارك فى احياء الحفل مع المطربين سارة زكى ، محمد طارق وايمان عبد الغنى.









يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار .