سميره سعيد تستعد لاحياء حفل اونلاين ضخم عبر تطبيق "تيك توك" ١٠ سبتمبر المقبل

تستعد الميجا ستار الديفا سميره سعيد لاحياء حفل اونلاين ضخم لجمهورها ومحبيها علي الحساب الشخصي لها عبر تطبيق "تيك توك" الخميس ١٠ سبتمبر المقبل في الساعه الثامنه والنصف مساءا .





وانه من المقرر ان يظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات الاونلاين ويقوم بتنظيمه احمد غانم "هاي ويف" وقد صرح بانه يحضر للعديد من المفاجأت في الحفل وان الديفا ستقوم بغناء اغنيه جديده لاول مره لجمهورها اونلاين وان الحفل يحمل العديد من المفاجأت للجمهور نظرا لانه اول حفل اونلاين للديفا.





وقد تواجدت مؤخرا الديفا علي تطبيق "التيك توك" من خلال انشاء حساب شخصي لها وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.





وجدير بالذكر ان هاي ويف قد قاموا مؤخرا بتنظيم اول حفل لهم اونلاين مع النجم محمود العسيلي وذلك الحفل هو الثاني مع الديفا سميره سعيد .