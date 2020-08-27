نقابة الممثلين ناعيا الدكتورة ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية السابقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان د اشرف زكي، الفنانة المغربية الدكتورة ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية السابقة، حيث أصدرت النقابة بياناً جاء نصه: "يتقدم جموع فنانى مصر بخالص التعازى للشعب المغربى الشقيق فى رحيل أحد عمالقة رموز الإبداع المسرحى فى الوطن العربى الفنانة القديرة "ثريا جبران" التى تلقدت العديد من المناصب وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية.


وأضاف البيان: "وتعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان

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