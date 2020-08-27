انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا 21% خلال يوليو

كشفت بيانات لقطاع السيارات اليوم أن إنتاج السيارات في بريطانيا ارتفع بقوة في يوليو لكنه لا يزال أقل من مستوى العام الماضي بعدما توقف التصنيع تماما تقريبا في أبريل في مستهل إجراءات العزل لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".









وقالت جمعية صناع وتجار السيارات إن 85696 سيارة جرى تصنيعها في بريطانيا في يوليو تموز بزيادة 51 في المائة عن يونيو لكنه أقل 21 في المائة عن يوليو من العام الماضي.









وقال مايك هوس الرئيس التنفيذي للجمعية "مع استمرار إعادة فتح الأسواق العالمية المهمة وعودة مصانع السيارات البريطانية تدريجيا إلى العمل، تعد هذه الأرقام تحسنا ملحوظا مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، لكن لا تزال الضبابية تكتنف التوقعات بشدة".









وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة قياسية بلغت 20.4 في المائة في الربع الثاني من 2020 وهو أكبر معدل انكماش بين جميع الاقتصادات الكبيرة، وكشفت الأرقام الرسمية أن قطاع معدات النقل كان الأكثر تضررا في التصنيع حيث تراجع الإنتاج بنحو النصف تقريبا.









وقالت الجمعية إن إنتاج السيارات في الشهور الستة الأولى من العام الحالي كان الأقل منذ 1954.

ويستعيد القطاع عافيته بقوة الآن في أعقاب تعافي قطاعات أخرى من الاقتصاد مثل مبيعات التجزئة التي بلغت الآن مستويات أعلى من المسجلة قبل الجائحة.







