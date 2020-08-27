عيضة المنهالي يحيي الإرث الشعري والفن التراثي الإماراتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وصف عدد من المثقفين والإعلاميين المهمين في دولة الإمارات أداء وصوت الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الملقب بين جمهوره بـ"صوت الإمارات" بأنه أبدع في إحياء فن التراث الإماراتي الأصيل بصوته وإحساسه وأدائه الذي لا يشبه أحد، مؤكدين أنهم يلمسون بصوته عبق الصحراء، وأدائه تتويج للتراث.


وقد طرح "صوت الإمارات" أغنية من روائع الفن الإماراتي التراثي بعنوان "يا حياتي كم بشكيلك" وسط تفاعل كبير من الجمهور في الإمارات والخليج، مثنين على قوة الأداء ونجاح الإختيار، حيث قدمها باحساسه وأسلوبه مع عزف آلة العود للموسقي عبدالله البلوشي.


ومن جهته أثنى سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، على أداء عيضة المنهالي لمجموعة من الأغنيات التراثية الإمارتية، وقام بنشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها: "تحية للفنان عيضة المنهالي لجهده الذي يشكر عليه في إحياء الفن الإماراتي الأصيل عبر سلسلة جادة "من روائع الفن الإماراتي"، وهو دليل على ذائقته العالية وشعوره بالمسؤولية، هنا يعيد إحياء أغنية لعلي بن روغة، ليعيد التذكير بالإرث الشعري البديع والتراث الفني الرفيع"، ليضيف في نهاية تغريدته. "فنان رائع مع رائعة فنية".


كما أكد الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري في حديث إعلامي في وصفه لما يقدمه المنهالي من أعمال متنوعة وتراثية وقال: "نلتمس في صوت وأداء عيضة المنهالي عبق الصحراء والتراث، وهو عندما يغني يعيش الكلمات ويعطيها إحساس التراث الإماراتي الاصيل، فهو يمثل الصوت الإماراتي البدوي وتقديمه الأغاني الشعبية التراثية هو بحد ذاته تتويج للتراث نفسه"، مضيفاً أن عيضة الفنان الوحيد القادر على إيصال التراث بالصورة الجميلة لدى الشباب الجديد العاشق للفن.

كما كان للملحن الإماراتي القدير علي كانو كلمة في حق أداء وإختيار عيضة المنهالي للأغنيات التراثية قائلاً: "الفنان الإماراتي المميز عيضة المنهالي دأب في الفترة الأخيرة على إعادة تقديم بعض الأعمال الخالدة من تراث الإمارات ذو الخصوصية، ولا شك أنها خطوة تحسب له كونه من الاصوات التي تميزت بأداء اللون الإماراتي الاصيل.. وكونه تحمل هذه المهمة، فاننا نشجعه على الإستمرار لأن الحفاظ على الموروث الشعبي والتراث وإعادة صياغته وتقديمه بالصورة اللائقة حتى يترسخ في أذهان الأجيال القادمة له واجب قومي تجاه الفن الإماراتي الأصيل.. وفقك الله".

هذا وقام عيضة المنهالي بعرض الأغنية عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية خاصة وتداولها عدد كبير من المتابعين والمهتمين، الى جانب طرحها رسمياً عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب"، بشكل يليق به وبالفن والتراث الإماراتي الاصيل.

ملاحظة:

مرفق لينك أغنية "يا حياتي كم بشكيلك" في موقع "اليوتيوب":

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