صورة نادرة لسعاد حسني وممدوح الليثي ونور الشريف وشادية وكمال الشناوي اثناء العرض الاول لفيلم الكرنك

نشرت الصفحة الرسمية للمنتج الكبير الراحل ممدوح الليثي صور خاصة ونادرة للعرض الاول للفيلم " الكرنك" في سينما ريفولي عام ١٩٧٦





حيث ازدانت قاعة سينما ويقولي بحضور نخبة من النجوم وابطال العمل في مقدمتهم النجمة سعاد حسني. نور الشريف وكمال الشناوي والمنتج الكبير ممدوح الليثي كما شاركت بالحضور النجمة الكبيرة شادية.





ويذكر ان الفيلم حصل علي العديد من الجوائز ، ويعد من اهم الافلام في تاريخ السينما المصرية ، ويعود الفيلم بأحداثه إلى حقبة الستينات، حيث يتعرض لحياة مجموعة من الطلبة الجامعيين، وهم إسماعيل الشيخ وزينب دياب وحمادة حلمي، وثلاثتهم دائمي التردد على مقهى شهير يدعى الكرنك، ولكن تتغير مسارات حيواتهم.







