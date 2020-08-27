جنوه يعين رونالدو ماران مديرا فنيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي جنوه الإيطالي مساء الأربعاء تعيين رونالدو ماران ،كما كان متوقعا، في منصب المدير الفني للفريق خلفا لدافيدي نيكولا.

وتولى ماران المدرب السابق لكالياري، منصب الرجل الأول في جنوه بعقد يمتد لعامين.

وكان نيكولا تولى تدريب جنوه في 28 ديسمبر من العام الماضي ليصبح ثالث مدرب في الفريق الإيطالي في موسم 2019 /2020.

ونجح نيكولا في الصعود بجنوه من قاع الترتيب وأبقى عليه في دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي.

وأقيل ماران من تدريب كالياري في فبراير الماضي وكان سبق له تدريب بريشيا وباريس وتريستينا وفيشينزا وفاريسي وكاتانيا وكييفيو.

أخبار تهمك

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ ساعة و نصف

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ نصف ساعة

ساديو ماني بديل ميسي في برشلونة

منذ نصف ساعة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

منذ ساعتين

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن عدد من المشروعات

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

03:36 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى