جنوه يعين رونالدو ماران مديرا فنيا

أعلن نادي جنوه الإيطالي مساء الأربعاء تعيين رونالدو ماران ،كما كان متوقعا، في منصب المدير الفني للفريق خلفا لدافيدي نيكولا.





وتولى ماران المدرب السابق لكالياري، منصب الرجل الأول في جنوه بعقد يمتد لعامين.





وكان نيكولا تولى تدريب جنوه في 28 ديسمبر من العام الماضي ليصبح ثالث مدرب في الفريق الإيطالي في موسم 2019 /2020.





ونجح نيكولا في الصعود بجنوه من قاع الترتيب وأبقى عليه في دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم الماضي.





وأقيل ماران من تدريب كالياري في فبراير الماضي وكان سبق له تدريب بريشيا وباريس وتريستينا وفيشينزا وفاريسي وكاتانيا وكييفيو.



