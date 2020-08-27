ألميرون مديرا فنيا لإلتشي الإسباني

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن نادي إلتشي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني مساء الأربعاء، تعيين الأرجنتيني خورخي ألميرون في منصب المدير الفني للفريق.

وجاءت الاستعانة بجهود الميرون بعد تكهنات واسعة حول اقتراب الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا من تدريب إلتشي.

وسبق لالميرون تدريب أندية لانوس وإندبندنتي وسان لورينزو وكانت له مؤخرا تجربة في الدوري السعودي مع نادي الشباب.

وعاد إلتشي لدوري الأضواء للمرة الأولى منذ عام 2015 بعد فوزه في الدور الفاصل على ريال سرقسطة وجيرونا.

ويمتلك رجل الأعمال الأرجنتيني كريستيان براجارنيك حصة الأغلبية في أسهم إلتشي حيث اشترى 70 بالمئة من أسهم النادي الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

أخبار تهمك

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن عدد من المشروعات

منذ حوالي 3 ساعات

نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

منذ نصف ساعة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ ساعة و نصف

ساسي يشترط على الزمالك لتجديد عقده

منذ 38 دقيقة

خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصير 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

02:31 م

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

01:30 م

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

11:58 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى