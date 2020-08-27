القبض على أمين عهدة استولى على 40 طن أرز مدعم بالقليوبية
الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:09 م
محمد ضوه
Advertisements
ألقت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم قليوب، لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالح للاستخدام الأدمي بغرض طرحه في الأسواق، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد استيلاء أمين عهدة بالاستيلاء على كمية من الأرز الغير صالح للاستخدام الأدمي بغرض طرحه في الأسواق.
جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين، وألقي القبض على المتهم وأرشد عن الكمية المستولى عليها في أحد المخازن، وجرى ضبط 40 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا