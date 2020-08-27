القبض على أمين عهدة استولى على 40 طن أرز مدعم بالقليوبية

ألقت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم قليوب، لاستيلائه على 40 طن أرز مدعم غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها، وغير صالح للاستخدام الأدمي بغرض طرحه في الأسواق، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد استيلاء أمين عهدة بالاستيلاء على كمية من الأرز الغير صالح للاستخدام الأدمي بغرض طرحه في الأسواق.



