الغرفة التجارية بكفر الشيخ تناقش سبل النهوض بتسويق القطن المصري

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عقد بمقر الغرفة التجارية بكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار، اجتماع مشترك للشعبة العامة للأقطان مع الشعبة الفرعية بغرفة كفرالشيخ لمناقشة تسويق القطن المصري لعام 20202021 برئاسة المهندس احمد الشرنوبي عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان ورئيس النوعية للأقطان بغرفة كفرالشيخ، وذلك لبحث النهوض بسوق القطن المصري.





وطالب أعضاء الشعبة، بالقضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية وتفعيل دور وزارة الزراعة ومراقبة المغازل التى تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقرًا فى السنوات القادمة، وكذلك اتباع خطوات يجب الأهتمام بها وطالبوا بضرورة إشراك مندوبى المغازل المحلية بوضع السياسة السعرية للإلتزام بها حفاظًا على السمعة العالمية للمحصول وتربعة على عرض الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت وحتى يتحقق لفلاح المصرى عائد مجزى من زراعته.



وأصدرت الغرفة عدة توصيات أبرزها، تقديم المساندة للفلاح للأستمرار فى زراعة القطن بالجمهورية ودعم الفلاح فى تصريف القطن هذا العام، وأيضا تقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيه لكل قنطار وخفض الواردات من القطن والغزول وتوفير العملات الأجنبية التى تتفق على الواردات كما سيساهم ذلك فى شراء الفاضلة المتراكمة من المواسم الماضية والتى تقدر بـ 800 ألف قنطار قطن شعر مما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم القادم وتخفيف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن والمحافظة على المساحات المنزرعة من الأقطان وذلك كله لتحقيق استراتيجية الدول فى وجوب استخدام مدخلال انتاج محلية.



وكذلك إدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة حيث يعد تواجد الأقطان بالمحالج لإدخالها مجال الصناعات المتعددة فى ضوء تشجيع الدولة إدراج كافة الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزى.



وأيضا تقنين استيراد القطن من الخارج والذى لا يقل عن 6 مليون قنطار غزل وشعر مع فرض تعريفة جمركية لحماية القطن المصرى وذلك فى إطار مبادرة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.



وأخيرا بالنسبة للمنظومة التى قامت بها الدولة فى العام السابق والمتمثلة فى قيام الشركة القابضة بالبيع الأقطان عن طريق المزاد العلنى بمحافظة الفيوم وبنى سويف أسفر عنها انخفاض المساحة المنزرعة أقطان من 33 ألف فدان يعجز قدره 25 ألف فدان نتيجة إحجام المزارعين عن زراعة الأقطان وبالتالى هى نتيجة غير مرضية للفلاح والتجار وتعد تلك المنظومة لا تفى بالغرض التى أنشأت من أجله لخلوها من أى ضمانات للفلاح أو التاجر.