"الفجر الفني" يكشف حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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انتشرت مؤخرًا أخبار تفيد إلغاء حفل الفنان عمرو دياب، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 28 من شهر أغسطس الجاري وذلك بالمنطقة الترفيهية في العلمين الجديدة.

ونفى الفنان عمرو دياب، كل هذه الشائعات خلال رده على سؤال أحد معجبيه حول صحة هذه الأخبار، وعلق على منشور خاص به على صفحته الرسمية على الفيسبوك، قائلًا،:"الحفلة سيتم إذاعتها أونلاين في ميعادها ولم يحدث لها أي تأجيل، متصدقش الإشاعات".

جدير بالذكر أن تطبيق"أنغامي" أعلن عن خدمة جديدة لصالح جمهور الهضبة عمرو دياب، ألا وهي إتاحة مشاهدة حفله المقبل"لايف" عبر التطبيق وذلك عن طريق الاشتراك في الخدمة ودفع 10 جنيهات مقابل مشاهدة واستماع الحفل.

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