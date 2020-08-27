ليس ديباي.. برشلونة يستهدف مهاجم ليون

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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أبدي نادي برشلونة الإسباني رغبة قوية في التعاقد مع موسي ديمبيلي مهاجم فريق ليون الفرنسي، من أجل تدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن رونالد كومان المدير الفني للبلوغرانا قد قرر التعاقد مع المهاجم الفرنسي من أجل خلافة لويس سواريز الذي بات قريبا من مغادرة كامب نو.

وأشارت الشبكة الشهيرة أن كومان قد وضع ديمبلي كبديل أساسي في حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

وكان برشلونة قد ابدي إهتمام ايضا بالتعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم نادي ليون من أجل تدعيم الهجوم، لكن النادي الفرنسي قد طلب 55 مليون يورو، لإنهاء الصفقة وهو ما أوقف المفاوضات مؤقتًا.

يذكر أن ديمبيلي قد شارك رفقه ليون خلال 46 لقاء، سجل خلالها 24 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما حظي باهتمام نادي مانشستر يونايتد خلال الصيف.



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