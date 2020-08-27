ساسي يشترط على الزمالك لتجديد عقده
الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:25 م
علي نبوي
Advertisements
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن فرجاني ساسي يريد وضع شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد عقده رسميا.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح، ويقوم بتجديد عقود اللاعبين للمحافظة على القوام الأساسي".
وأضاف:" هناك مفاوضات قوية مع فرجاني ساسي ووكيله لتجديد العقد، لكن هناك خلاف بشأن الشرط الجزائي".
وواصل:" الزمالك يريد عدم وضع شرط جزائي لكن في حال تمسك فرجاني ووكيله سيتم وضع رقم كبير، يتم دفعه للنادي في حالة رحيل اللاعب، خاصة أنه سيتقاضي راتبا سنويا كبيرا".
وأكد:" فرجاني ساسي يتبقي له موسم واحد مع الزمالك في عقده الحالي، لذلك فأن هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي لتمديد العقد".