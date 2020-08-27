ساسي يشترط على الزمالك لتجديد عقده

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن فرجاني ساسي يريد وضع شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، من أجل الموافقة على تجديد عقده رسميا.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح، ويقوم بتجديد عقود اللاعبين للمحافظة على القوام الأساسي".

وأضاف:" هناك مفاوضات قوية مع فرجاني ساسي ووكيله لتجديد العقد، لكن هناك خلاف بشأن الشرط الجزائي".

وواصل:" الزمالك يريد عدم وضع شرط جزائي لكن في حال تمسك فرجاني ووكيله سيتم وضع رقم كبير، يتم دفعه للنادي في حالة رحيل اللاعب، خاصة أنه سيتقاضي راتبا سنويا كبيرا".

وأكد:" فرجاني ساسي يتبقي له موسم واحد مع الزمالك في عقده الحالي، لذلك فأن هناك مفاوضات قوية في الوقت الحالي لتمديد العقد".

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