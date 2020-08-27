تعرف على مباريات الزمالك المتبقية في الدوري المصري

تنتظر فريق الزمالك عدد من المواجهات القوية في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، بعدما خاض الفريق الأبيض 21 مباراة بالبطولة حتي الآن.





ويتساوي الزمالك مع نظيره بيراميدز في رصيد النقاط (42 نقطة) لكل منهما، خلف النادي الأهلي متصدر الترتيب بـ(59 نقطة)، ولكن سوف يتم خصم 3 نقاط من الفريق الأبيض في نهاية الموسم بعد انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول أمام الأهلي.





ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 27 أغسطس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.





وإليكم مباريات الزمالك المتبقية ببطولة الدوري الممتاز:





أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتي الجولة 25 بعد قرار استئناف البطولة مجددا عقب فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا وجاءت مباريات الزمالك كالتالي:





- 27 أغسطس (الجولة 22): المقاولون العرب × الزمالك (ستاد القاهرة الدولي)

- 30 أغسطس (الجولة 23): الزمالك × إنبي (ستاد القاهرة الدولي)

- 3 سبتمبر (الجولة 24): بيراميدز × الزمالك (ستاد الدفاع الجوي).

- 6 سبتمبر (الجولة 25): الزمالك × طلائع الجيش (ستاد القاهرة الدولي)





بينما لم يحدد اتحاد الكرة حتي الآن مواعيد المباريات من الجولة 26 وحتي نهاية الدور الثاني وبطولة الدوري الممتاز.. وسيكون ترتيب مباريات الزمالك المتبقية كالتالي:





- الجولة 26: سموحة × الزمالك

- الجولة 27: الزمالك × الإنتاج الحربي

- الجولة 28: أسوان × الزمالك

- الجولة 29: الزمالك × طنطا

- الجولة 30: الزمالك × الجونة

- الجولة 31: المصري × الزمالك

- الجولة 32: الزمالك × وادي دجلة

- الجولة 33: حرس الحدود × الزمالك

- الجولة 34: الزمالك × الإسماعيلي



