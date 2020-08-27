الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكشفت تقارير صحفية اليوم أن النادى الأهلى عرض على رينيه فايلر أسماء اللاعبين المعارين لتحديد موقفهم من العودة من جديد للفريق أو الاستمرار فى الإعارة.


ومن بين الأسماء المطروحة والتى قام النادى الأهلى بعرضها على فايلر هو المهاجم أحمد ياسر ريان والمعار لفريق الجونة لدراسة عودته من جديد عقب نهاية الموسم الحالي.


ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق الجونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله مروان محسن.

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