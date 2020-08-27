ساديو ماني بديل ميسي في برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن برشلونة استقر على بديل ليونيل ميسي، حال رحيله هذا الصيف.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في مغادرة كامب نو هذا الصيف من خلال فاكس رسمي، إلا أن الإدارة الكتالونية ردت على ميسي بفاكس آخر ترفض فيه طلبه.

وذك ت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الاسم المرشح لخلافة ميسي في برشلونة، هو السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، والذي سبق وأن تألق تحت قيادة رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، في ساوثهامبتون.

وأوضحت الصحيفة، أن ماني عُرض على برشلونة من خلال بعض الوسطاء، خصوصا أنه تألق بشدة مع ليفربول منذ انتقاله إليه في 2016.

ويعتبر ماني من اللاعبين الذين يتمناهم زين الدين زيدان في ريال مدريد، لتعزيز هجوم الريال، ويصل سعره إلى 120 مليون يورو.