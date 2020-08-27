صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب جهاز الكرة بالنادي الأهلي، في فكرة التعاقد مع محمود رزق مدافع الفريق الأول لكرة بنادي الاتحاد السكندري، وذلك لتعويض غياب محمود متولي الذي تعرض للإصابة بقطع كلي في الرباط الصليبي.


وقد أعجب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بإمكانيات اللاعب الفنية، والتي تؤهله للإنضمام لصفوف للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ويسعى مسئولو الكرة بالنادي الأهلي لتدعيم دفاع الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل، لتعويض غياب كل من محمود متولي وسعد سمير وتكرار إصابة رامي ربيعة الذي تعرضو لإصابة خلال الفترة الماضية.


ويجلس النادي الأهلي على عرش ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.

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