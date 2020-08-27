الكويت تعلن شفاء 616 حالة جديدة من كورونا

سجلت وزارة الصحة في الكويت، شفاء 616 إصابة من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من المرض، وصل إلى 74522 حالة.

وأكدت الصحة الكويتية، تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد وصل إلى 80528 حالة.

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وقد أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.