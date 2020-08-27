الكويت تعلن شفاء 616 حالة جديدة من كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في الكويت، شفاء 616 إصابة من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 في الأربع وعشرين ساعة الماضية. 

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من المرض، وصل إلى 74522 حالة.

 

وأكدت الصحة الكويتية، تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد وصل إلى 80528 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن شفاء 506 حالات من فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 71.770 حالة.

 

وأشارت السلطات الصحية الكويتة، إلى أن تلك الحالات تمثلت إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الكويت اصابات كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ليونيل ميسي يصدم برشلونة بموقف جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ميسي يريد ضم هذا اللاعب إلى مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم صيام عاشوراء منفردًا

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ 8 دقائق

برشلونة يحدد سعر رحيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

والدة محمد عبد الوهاب ترد عبر «الفجر» على تصريحات ميدو

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة جديدة تقرب ميسي من مانشستر سيتي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستقر على عودة أحمد ياسر ريان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:57 م

مفاجأة.. ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

11:58 ص

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

11:45 ص

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

11:28 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى