نجم يوفنتوس يرفض الانتقال لمانشستر سيتي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن نجم دفاع يوفنتوس، رفض عرضًا من مانشستر سيتي، وفضّل البقاء في صفوف البيانكونيري.

 

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بضم الإيطالي ليوناردو بونوتشي، لتعزيز خط دفاعه، إلا أن صاحب الـ33 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2024، ليس لديه النية لمغادرة تورينو.

 

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي لم يُجر مفاوضات مباشرة مع يوفنتوس، وإنما استطلع رأي بونوتشي أولًا، والذي رفض الأمر، مُفضلًا البقاء مع يوفنتوس، لمساعدة أندريا بيرلو، في مهمته.

 

وتولى بيرلو قيادة يوفنتوس خلفًا لماوريسيو ساري، والذي تمت إقالته عقب توديع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد ليون.

 

جدير بالذكر أن بونوتشي هو المدافع الثاني من الدوري الإيطالي، الذي يحظى باهتمام مانشستر سيتي، بعد السنغالي كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي.

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