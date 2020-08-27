موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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رد جهاز الكرة بالنادى الأهلى، على بعض الأقاويل المنتشرة في الفترة الأخيرة حول إمكانية استعانة الفريق، المهاجم المغربى وليد أزارو خلال مواجهة الوداد المغربى بحجة وجوده ضمن القائمة الإفريقية.

ولكن لا يحق للفريق الاستفادة من خدمات أزارو ومشاركته مع الفريق في لقاء الوداد، نظراً لرحيله عن صفوف الاتفاق السعودى قبل أن تنتهى إعارته مع الفريق السعودي.

وبسبب لوائح وقوانين البطولة الأفريقية، لا يجوز للنادى الأهلى قيد اللاعب بالوقت الحالى.

والجدير بالذكر أن سينتظم المغربي وليد أزارو مع الفريق فى المران الجماعي بداية من منتصف الشهر المقبل.

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