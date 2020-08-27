عزيز الشافعي: نجاح "أماكن السهر" يفرح الحبايب ويوجع الحاقد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب المُلحن عزيز الشافعي، عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته الجديدة "أماكن السهر" للفنان عمرو دياب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب عزيز الشافعي، منشورًا قال فيه :"الحمدلله ٤ مليون مشاهدة يوتيوب وزيهم فيس بوك ومليون على انستجرام ، وتريند ف كل حتة و رقم ١٥ على مستوى العالم".


وأضاف عزيز الشافعي :" كل ده حصل فـ يومين لغنوة اتسربت قبل نزولها بإسبوعين، نجاح يفرح الحبايب أوي، ويوجع الحاقد أوي أوي".

والجدير بالذكر أن أغنية" أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، والكليب من إخراج أحمد نجار.

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