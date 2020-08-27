ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة في حملة تموينية ببني سويف

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شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.



وأشار إلى أن الحملات هدفها ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان من الأسمدة الكيمياوية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وضبط 80 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 18 محضر لمخالفات تموينية منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.



ضبط 42 هارب



وفي سياق منفصل، شنت مديرية أمن بني سويف حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز الفشن بقيادة اللواء شريف الديان مساعد مدير الأمن للمنطقة الجنوبية وشارك فيها العميد محمود حاتم رئيس مباحث الجنوب والعقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن والمقدم محمد بكرى وكيل شرطة المرافق والرائد احمد هديب رئيس وحدة مرور ببا.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 42 حكم قضائي في قضايا مختلفة وتحرير 34 قضية تموينية ومشاركة الوحدة المحلية لمدينة الفشن في حملة إشغالات وتم إزالة 650 حالة إشغالات من شوارع المدينة وضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتحرير أكثر من 50 مخالفة مرورية متنوعة.

