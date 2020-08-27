هداف الزمالك مطلوب في أوروبا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد تلقى عرضًا من أحد الأندية الأوروبية من أجل الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقدم مصطفى محمد مستويات رائعة خلال الفترة الحالية، وذلك بعد هدفه الرائع أمام الأهلي في الجولة الماضية من الدور الإنجليزي المصري الممتاز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مصطفى محمد لن يرحل عن الزمالك، إلا بعد موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكدت التقارير، أن النادي الأوروبي سيكلف أحد مندوبيه من أجل التواصل مع مسئوولي الزمالك لمعرفة التفاصيل المالية بشأن اللاعب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة.

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