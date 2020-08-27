ممثل إسباني شهير يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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سار زفه الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس حيث أعلن الثلاثاء عن شفائه من مرض كوفيد-19 بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب بانديراس في تغريدة: "بعد 21 يوماً من الحجر المنضبط يمكنني القول إنني تجاوزت الإصابة بكوفيد-19. لقد شفيت".

كما أضاف نجم "ديسبيرادو" و"ذي ماسك أوف زورو": "أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن".

وكان بانديراس قد أعلن في العاشر من آب/اغسطس في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه "في وضع جيد نسبياً" ويشعر فقط "ببعض التعب".

يذكر أن الممثل الإسباني كان فاز بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم "دولوريس إي غلوريا"، وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير بيدرو ألمودوفار لكنه لم يفز بها. في المقابل نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019.

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