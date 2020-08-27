جنوب السودان: الحكومة والحركات المسلحة سيوقعان غدًا على الاتفاقيات السياسية والأمنية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:04 م
رئيس جنوب السودان
رئيس جنوب السودان
وكالات
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أعلنت وساطة جنوب السودان لمفاوضات السلام، اليوم الخميس، أن الحكومة السودانية والحركات المسلحة ستوقع غدًا الجمعة بالأحرف الأولى على الاتفاقيات السياسية والأمنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السودانية، مصرع 26 قتيلاً في اشتباكات مسلحة بمدينة كادقلي في جنوب كردفان.

 

ويذكر أن أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان (في جنوب السودان)، في اجتماع طارئ، حظر التجوال الشامل في الولاية لمدة ثلاثة أيام على خلفية اشتباكات شهدتها مدينة كادقلي (عاصمة الولاية)، وراح ضحيتها عدد من المواطنين.

 

وقال موسى جبر محمود الأمين العام لحكومة الولاية، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" إن اشتباكات اندلعت في سوق مدينة كادقلي وبعض أحيائها، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالحظر وعدم التحرك والخروج من المنازل.

 

وأكد أن الوضع بات تحت السيطرة وأن القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى بسطت هيبتها على جميع المواقع لمنع أي اختراق للأمن والاستقرار.

 

من جهته، أعلن بنك السودان المركزي إيقاف العمل بجميع المصارف بمدينة كادوقلي لمدة ثلاثة أيام.

 

وذكر بنك السودان المركزي، في تصريح صحفي، أن ذلك القرار يأتي استجابة لقرار حظر التجوال "إثر الأحداث الدامية والاحتراب التي حدثت في مدينة كادقلي".

 

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جنوب السودان الحركات المسلحة الاتفاقات الأمنية والسياسية

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