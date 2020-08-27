مها أحمد تُغازل زوجها بكلمات رومانسية عبر الـ"إنستجرام"

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وجهت الفنانة مها أحمد رسالة مليئة بالحب لزوجها الفنان مجدي كامل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مها أحمد صورة جمعتها بزوجها، وعلقت عليها قائلة:"الشوق الشوق الحب الحب الزوج الزوج".



وفي سياق آخر تستعد مها أحمد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، و البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة، وستستضيف خلاله العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كل الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "الست هانم"، الذي تم عرضه على القناة الأولى، والبرنامج كان ضمن سلسلة تطوير إدارة التليفزيون التي نفذتها لتطوير شاشة القناة الأولي الفضائية المصرية.