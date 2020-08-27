بطل مسلسل "بائعة الورد" يعلن زواجه من هذه الفنانة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن النجم التركي جانسل التشين زواجه من خلال مجموعة صور نشرها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهر فيها برفقة عروسه الممثلة التركية زينب بايات.

ويأتي هذا الارتباط بعد علاقة عاطفية جمعت النجم الذي عرف في العالم العربي بشخصية مراد في مسلسل "بائعة الورد" وعروسه لمدة تزيد على 3 سنوات.

وأرفق الصور بالتعليق: "أفضل يوم في حياتي. أحبك جداً. أخرجتني بيدك من الأعماق السوادء وأنا سعيد لأنني تمسكت بك فحياتي أصبحت إلى جانبك مشرقة ولا يمكنني إلا أن أظهر إعجابي بجمالك وطاقتك وذكائك وإبداعك".

وأضاف: "دفعتني، ليس أن أحبّك فقط، بل إلى أن أحب كل ما يتعلق بك أيضاً. سأبذل قصارى جهدي لأجعلك سعيدة حتى أنفاسي الأخيرة سنسير في طريقنا معاً أعدك بهذا يا حبيبتي".


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