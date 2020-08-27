منظومة صحية متكاملة.. كيف دعمت الدولة العمالة غير المنتظمة؟

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دائمًا ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمالة غير المنتظمة، كتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، فضلًا عن إطلاق المبادرات والدعم المالي في ظل الأزمات، خاصةً جائحة فيروس كورونا، حيث صرفت الدولة منحة شهرية لهم، تعويضًا لأوضاعهم المعيشية.



منظومة صحية متكاملة

تهتم القيادة السياسية، بالعمالة غير المنتظمة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة.



وتابع؛ إنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كان هناك اهتمامًا كبيرًا برعاية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا، من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة.



منح خلال أزمة كورونا

وخلال جائحة كورونا، وجه الرئيس السيسي، بصرف منحة قدرها 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر بواقع 500 جنيه كل شهر، ليصل ما تم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.



وقامت وزارة القوى العاملة، بفتح باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونيًا على الموقع الرسمى للوزارة ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة، وصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل.



شهادات أمان

وظهر اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2018م، حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت وزارة القوى العاملة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.



مبادرة أهالينا

في ضوء دعم العمالة غير المنتظمة، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، أطلقت الحكومة المصرية، مُبادرة "أهالينا" تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.



وتستهدف المبادرة، تقديم مساندة مادية للأسر المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة.



صندوق تحيا مصر

وخصتت الحكومة المصرية، صندوق تحيا مصر لجمع التبرعات، لصالح الأسر المتضررة في فيروس كورونا.