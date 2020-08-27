كيتي بيري وأورلاندو بلوم يستقبلان طفلتهما الأولى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
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 أنجبت المغنية الأميركية كيتي بيري البالغة من العمر 35 عاماً طفلتها الأولى من النجم أورلاندو بلوم.

وأعلنت منظمة اليونيسف عن الخبر وهنأت الزوجين بعد نشرها صورة لهما وهما يمسكان بيد الطفلة الجديدة وكتبت: "مرحباً بك في العالم، ديزي دوف بلوم! يسعدنا أن نهنئ سفراء النوايا الحسنة كيتي بيري وأورلاندو بلوم".

وأعلنت بيري عن حملها في شهر مارس الماضي في الفيديو كليب الخاص بأغنيتها "Never Worn White".

صرحت خلال مقابلة صحافية بأنها ممتنة جداً لكل ما تمكنت من تحقيقه في حياتها وقائمة أحلامها وقالت إنها رغبت بخلق مساحة شخصية خاصة بها لشيء جديد.


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