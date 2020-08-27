234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عن استعدادها الكامل لاستقبال المصليين لأداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى الجامعة بالمحافظة طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مصدر بمديرية أوقاف البحر الأحمر، أن جميع المساجد الكبرى الجامعة التى تم تحديدها جاهزة لاستقبال المصليين غدًا لإقامة أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب ظهور جائحة كورونا المستجد.

وأضاف المصدر ل " لفجر"، أنه تم تحديد 100 مسجدًا بمدينة الغردقة، و26 مسجدًا بمدينة رأس غارب، و34 مسجدًا بمدينة سفاجا، و27 مسجدًا بمدينة القصير،و 11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و36 مسجدًا في مدينة الشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر، وذلك لإستقبال المصليين غدًا لإقامة صلاة الجمعة ليصبح عدد المساجد التى سيتم فتحها غدًا لاستقبال المصليين 234 مسجدًا على مستوى المحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأشار المصدر، أنه تم متابعة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم جميع المساجد، مع التأكد من تسكين الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف والخاضعين لقانون الخطابه بالوزارة.


ضوابط وزارة الأوقاف لصلاة الجمعة بالمساجد الجامعة:-

1- لالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

2 - عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

3 - سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

4 - في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

5 - لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)
234 مسجداً بالبحر الأحمر تستقبل المصليين غداً لإقامة أول صلاة جمعة منذ ظهور جائحة كورونا (صور)

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