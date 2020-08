الطالع الفلكي الخَمِيس 27/8/2020..سِرّ الجَمَال!

*القمر فى الرّبع الثّانى، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى السّابعة و36 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى التّاسعة و7 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 21 مِسْرى قبطى ، 27 آب رُومى ، 8 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -إنتى نضيفة من جُوّاكى زَىّ مَنْتِى نضيفة فَمَظْهَرِك ، وده جمالك وروعِتِكْ.(نور الشريف من فيلم بدون زواج أفضل-1978)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*(الزّهرة فى السّرطان تُثلث نبتون فى الحُوت-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى السرطان تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت،التثليث إتصال قوى ويعنى أن كلا الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الحادية عشرة و12 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الزهرة المسئولة عن علاقات العاطفة والعيشة اللوكس الفخمة فى بُرج العاطفة السرطان المائى تتصل بقوّة مع نبتون كوكب المُوضَة و الصّرعات الغير تقليديّة فى برج الخيال والإبداع الحوت المائى ، هذا الإتصال مفيد على جبهة العاطفة بأن يجعلك قادراً بمشيئة الله تَعَالى على التواصل التخاطرى الفكرى مع الحبيب بمجرّد التواصل البصرى بالنظر لعينيْه أو حتى الشعور بارتجاجات وذبذبات جسده لتعرف ما إن كان متوتّراً، غاضباً أوعاشقاً ، لكنه ليس بالضرورة أساس متين لتقوم عليه علاقة رسميّة طويلة الأجل كالزواج فالتواصل الفكرى تيليبَاثِى قد يكون مُؤقّتاً بتراصف كونى مُعيّن يتلاشى بانتهاء هذا الإتصال الفلكى، لذا لا تتسرّع باستنتاجات فوريّة بأن هذا الشخص هو نصفك الحلو المقسوم لمجرّد أنه تمكّن من قراءة أفكارك أوالإحساس بك،توارد الخواطر شائع والشعور بالزلازل والأعاصير قبل وقوعها حاسة/غريزة عند الخيول والقطط والحمام بسبب شعورها بالذبذبات الأرضيّة ، قراءة أفكارك ليست حكراً على حبيب مُفترض.





من وجهة نظر إيجابية فهذا الإتصال مُفيد إن كنت تعمل بمجال تصميم الأزياء ، تصميم الديكورات والمجوهرات، الرسم والنحت وكل أشكال الفنون التى تنتسب للزهرة كقيمة جماليّة وفى نفس الوقت تُمثّل صَرْعَة/مُوضة غريبة على العيون (نبتون كوكب الإبتكارت) وكلما كانت الفكرة غريبة على أعين الناس كلما كانت سبباً فى لفت الأنظار ، لكن إستمرار تسويق منتوجك يتوقّف على مدى نفعيّته للناس بعد أن يُصبح مُعتاداً مألوفاً لديهم بعد فترة من الزمن.









*اليوم 27 أغسطس

يوافق ذكرى ميلاد النجمة هيدى كرم فكل عام وهى بألف خير،هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هيدى كرم إحتفالاً بها ، مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(كليوباترا)،(زعيمة إناث)،(جميل ومُغرى)،(شاى بالأعشاب)،(رأس عنيد)، (عشتار الجمال)،(أمّ وَولد)،(مُستبصر شديد القوّة /حَدَسْ مُرتفع للغاية)،(دُوريس داى)،(فَاتِنَة).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إتباع اللوائح والقوانين يُخفض من فرص الخطأ ، لا تستخف بالرّوتين فقد تمّ وضعه لمصلحتك ومصلحة غيرك.





برج الثور: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ و ستبدو سخيفاً أمام نفسك و غيرك، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أوعاطفة جديدة.





برج الجوزاء: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية ، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج السّرطان: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الأسد: سوء التفاهم وارد الحدوث فاتنبه لألفاظك ولاتخجل من سؤال محدثك عن قصده من وراء عباراته، بدلاً عن كيْل إتهامات للغير ليس لها أساس.





برج العذراء: مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلاً ، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.





برج الميزان: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين و براكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج العقرب: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.





برج القوس: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجدى: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهمَاء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الدّلو: الخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الحوت: لاتأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة ، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.